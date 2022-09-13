Вместе с украинскими войсками и с государственным флагом Украины на деокуповану территорию заходит и обычную нормальную жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в освобожденной Балаклее и Граково сразу за 5 месяцев гражданам выплачивают пенсии.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деокуповану территорию заходит и обычную нормальную жизнь. Как пример - в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября украинскими военными уволен с. Граково в Чугуевском районе Харьковщины.

8 сентября от оккупантов была освобождена Балаклея.

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