Марченко заявил, что эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.

В Украине не будет проблем с выплатой помощи предпринимателям, в том числе с выплатой обещанных 8 тысяч гривень.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Подробиці тижня".

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"Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходный остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям", – сказал глава Минфина

По его словам, эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.

Что этому предшествовало

На заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 апреля 2021 года Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о выплате из государственного бюджета по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из "красной" зоны карантина.

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Автор: Богдан Слуцкий