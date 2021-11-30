При этом в долларовом эквиваленте госдолг увеличился на 0,61 млрд долл. - до 92,63 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь этого года уменьшился в национальной валюте на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долл. - до 92,63 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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"В течение октября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 6,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,61 млрд долл. США", - сказано в сообщении.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1,413 трлн грн (57,9% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 53,67 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,026 трлн грн (42,1%), или 38,96 млрд долл.

Госдолг:

По данным Министерства финансов, Украина в 2021 году должна выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.

По состоянию на июнь 2021 года Украине в течение 12 месяцев нужно было выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август этого года уменьшился в национальной валюте на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,44 млрд долл. - до 92,96 млрд долл.

Минфин повысил прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Автор: Екатерина Жирий