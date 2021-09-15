В июле почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, увеличился на 2,1%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности, опубликованном Минэкономики.

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Отмечается, что в июле почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост, который поддерживался ослаблением карантина внутри страны и за ее пределами, более оптимистичными настроениями бизнеса в сочетании с эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года. Вместе с тем, о посткризисном оздоровлении экономики пока говорить рано, считают в министерстве.

"Рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на уровне около 4% остается частота, продолжительность и степень жесткости возможных новых карантинных ограничений, связанных с новыми мутациями коронавируса, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на ключевых для отечественного экспорта сырьевых рынках на фоне распространения новой волны в мире", - говорится в обзоре.

Среди других рисков - обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, усиление неплатежеспособности субъектов экономической деятельности, а также полноценный запуск "Северного потока - 2", что может сказаться на существенном отклонении ожидаемых значений показателей транзита.

ВВП Украины:

По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4%.

Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП во II квартале текущего года до 7,5% с 8,7% в апрельском прогнозе.

Ранее Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным – на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

Автор: Екатерина Жирий