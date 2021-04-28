По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей подали заявки на получение 8 тыс. грн.

Первые выплаты государственной помощи ФОПам и наемным работникам из карантинных зон на общую сумму 200 млн грн уже направлены на счета заявителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

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"Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн грн уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красные" зоны", - приводятся в сообщении слова Петрашко.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн.

Также в Минэкономики сообщили, что, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

"Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", - сказано в сообщении.

Сообщается, что после этого местные органы власти, руководствуясь имеющейся информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале «Дія».

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч гривень.

По состоянию на 21 апреля 2021 года в Украине 206 тысяч человек подали заявки на получение госпомощи в размере 8 тысяч гривень.

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Автор: Екатерина Жирий