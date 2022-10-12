Euractiv назвала Украину в перечне стран, где незаконная торговля табачными изделиями уже начала создавать существенные проблемы для государственного бюджета.

"Проблема нелегальной торговли (сигаретами) также появилась и в Украине, лишая страну крайне необходимых доходов во время российского вторжения. Незаконная торговля табачными изделиями стоит украинскому бюджету примерно 180 млн евро ежегодно", – пишет Euractiv.

Издание также отмечает, что такие значительные потери уже "заставили президента Владимира Зеленского вмешаться и закрыть табачную фабрику, ответственную за нелегальное производство".

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Существенный рост нелегальной торговли табачными изделиями происходит и в странах Европейского Союза. В целом, нелегальное потребление в Евросоюзе за 2021 г. выросло на 3,9%, или на 1,3 млрд сигарет. Для сравнения: в 2020 г. рост составил 2,3%.

По данным отчета KPMG, рост нелегальной торговли сигаретами в странах Евросоюза стоило бюджетам европейских стран около 10,4 млрд евро недополученных налогов.

Одним из "рекордсменов" по росту нелегальной торговли табачными изделиями стала Франция. Там с 2017 по 2021 г. доля нелегального рынка сигарет выросла с 13,1% до 29,4%.

Ключевой причиной такого резкого роста стало мощное повышение налоговой нагрузки на табачную продукцию – втрое больше от минимального уровня Евросоюза.

В результате только за 2021 г. Франция недополучила 6,2 млрд евро налоговых поступлений.

Euractiv пишет, что у части правительств стран Евросоюза сейчас также возникает соблазн повысить налоги на табачные изделия из-за бюджетных проблем. Но есть риски недополучения доходов из-за резких повышений налогов, как это произошло во Франции.