Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовали за исключение 300 миллионов долларов из бюджета на оборону, предназначенных для обучения украинских солдат и закупки оружия.

Сторонники Украины в Конгрессе США заявляют, что не сдадутся после того, как законопроект о сохранении открытости федерального правительства исключил просьбу президента Джо Байдена предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности.

Как говорится в материале AP, многие законодатели признают, что получить одобрение помощи Украине в Конгрессе становится все труднее, поскольку война между Россией и Украиной продолжается. Сопротивление республиканцев помощи набирает силу в залах Конгресса.

Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовали за исключение 300 миллионов долларов из бюджета на оборону, предназначенных для обучения украинских солдат и закупки оружия. Деньги позже были одобрены отдельно, но противники поддержки Украины отмечали рост их числа.

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Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, республиканец от Калифорнии, исключил дополнительную помощь Украине из меры, призванной обеспечить работу правительства до 17 ноября. Тем самым он закрыл дверь для сенатского пакета, который должен был выделить 6 миллиардов долларов Украине — примерно треть от суммы, запрошенной Белым домом. И Палата представителей, и Сенат подавляющим большинством голосов одобрили временную меру, при этом члены обеих партий отказались от увеличения помощи Украине в пользу предотвращения дорогостоящего закрытия правительства.

Последние действия в Конгрессе сигнализируют о постепенном изменении непоколебимой поддержки, которую Соединенные Штаты до сих пор обещали Украине в ее борьбе с Россией. Исключение финансирования Украины произошло немногим более чем через неделю после того, как законодатели встретились в Капитолии с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытался заверить их в том, что украинская армия выигрывает войну, но подчеркнул, что дополнительная помощь будет иметь решающее значение для продолжения борьбы.

Маккарти, под давлением своего правого фланга, перешел от заявления "нет пустых чеков" для Украины, с упором на подотчетность. После голосования по государственному финансированию он отказался сообщить, вынесет ли он помощь Украине на голосование в Палате представителей в ближайшие недели.

"Если наступит момент, нам нужно будет обсудить этот вопрос, мы проведем полное обсуждение этого вопроса, но я думаю, что администрация должна обосновать, что является победой", — сказал Маккарти.

Война в Украине и временный бюджет США

1 октября 2023 года США утвердили временный бюджет без помощи Украине.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что это значит для Украины. По словам Оксаны Маркаровой, ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее.

Дипломат прокомментировала проект, который предотвратил шатдаун. Маркарова уверяет, что есть определенные основания надеяться на новое обсуждение конкретных решений для Украины.

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