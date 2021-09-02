Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко по случаю 25-летия гривны сегодня, 2 сентября, открыл выставку "Музей гривны под открытым небом" на Контрактовой площади в Киеве. Выставка организована при содействии Президента Украины Владимира Зеленского и поддержке участников финансового рынка.

По словам Кирилла Шевченко, на выставке можно узнать много интересных фактов о гривне. Также на выставке есть аудиогид, записанный сотрудниками Нацбанка.

"Выставка будет работать весь сентябрь, гиды Национального банка будут бесплатно проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся фигурах на нашей денежной единице и еще много интересного", - отметил Кирилл Шевченко.

Также ко Дню рождения гривны НБУ и Министерство образования и науки инициировали проведение в школах Украины тематического урока, во время которого ученикам расскажут о банкнотах и ​​монетах, историю гривны и денежной реформы 1996 года. Конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради для учащихся начальной, средней и старшей школы разработали сотрудники Нацбанка.

Напомним, недавно НБУ и благотворительный фонд "Таблеточки" начали акцию "Монетки детям" для помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Автор: Иван Бойко