UniCredit в мае получил письмо от ЕЦБ с требованием ускорить вывод своих средств из страны.

В понедельник, 1 июля, итальянский банк UniCredit обжаловал в суде приказ Европейского центрального банка о сокращении операций в России, пишет Financial Times со ссылкой на заявления банка.

Отмечается, что UniCredit, который имеет второй по величине капитал в России среди западных банков, был одним из нескольких кредиторов еврозоны, которые в мае получили письмо от ЕЦБ с требованием ускорить вывод своих средств из страны. Однако 1 июля итальянский банк заявил, что обратился в Генеральный суд Евросоюза за разъяснениями по запросу ЕЦБ. В финучреждении добавили, что попросили не выполнять требования ЕЦБ, пока его заявление находится на рассмотрении.

UniCredit заявил, что имеет "беспокойство относительно условий, на которых должно произойти это сокращение, как это предусмотрено в решении ЕЦБ, что выходит за пределы действующей правовой базы".

Видео дня

Западные банки остаются в РФ

Ранее УНИАН писал, что Европейский центральный банк готовится приказать итальянскому UniCredit сократить бизнес в России, поскольку регулятор оказывает давление с целью прекратить европейские финансовые связи с Москвой.

В то же время семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в более 3 млрд евро в 2023 году. Эти доходы втрое больше, чем в 2021 году, и частично сгенерированы за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.

Вас также могут заинтересовать новости: