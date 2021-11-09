Компании удалось выйти из финансового пике.

Акционерное общество "Укрзализныця"закончит 2021 год с прибылью.

Об этом во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" заявил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, передает корреспондент УНИАН.

"Ожидаемый финрезультат октября дает нам прибыль уже за десять месяцев этого года, по сравнению с 1,4 миллиарда убытка за первые полгода и 11,9 млрд грн убытка за прошлый год. Уверен, что 2021 год будет прибыльный на "Укрзализныце", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, чистый убыток акционерной компании "Укрзализныця" по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн, тогда как в 2019 году компания показала прибыль в 3 млрд грн.

Читайте также"Укрзализныця" распродает непрофильные активы на "Прозорро": цены выросли в 5-20 раз от стартовыхСправка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Дмитрий Шварц