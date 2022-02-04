На днях Кабмин разрешил платить по тысяче гривень лицам старше 14 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

В "ПриватБанке" начали оформлять цифровые карты "еПоддержка" для выплаты по тысяче гривень лицам старше 14 лет, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как открыть карту подростку

"Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту "еПоддержка" за несколько кликов в мобильном банке Приват24. Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту єПідтримка. Для зачисления пособия достаточно перейти по ссылке в приложение Дія и подать заявку на выплату пособия на карту "ПриватБанка", - рассказали в пресс-службе.

В том случае, если ребенку уже исполнилось 14 лет, но он не пользуется картами "Привата", ему следует пройти идентификацию в любом отделении банка. Для этого при себе нужно иметь идентификационный номер, внутренний или заграничный паспорт. После этого требуется регистрация в "Приват24" и оформление карты "еПоддержка".

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"По данным "ПриватБанка", на сегодняшний день украинцы оформили в "ПриватБанке" более 5 миллионов цифровых карт "еПоддержка" для получения государственной помощи вакцинированным гражданам", - рассказали в финучреждении.

Напомним, 2 февраля Кабинет министров расширил действие программы "еПоддержка" по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет.

Тысяча за вакцинацию: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.