Остаток средств на счету Министерства социальной политики для гуманитарных целей составляет более 240 млн грн.

Национальный банк Украины уже перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн со специального счета для помощи армии.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"По состоянию на 20 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет более 167,5 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остаток средств на счете Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 240 млн грн. Кроме того, Минсоцполитики уже перечислило с него почти 304 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.

По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете составлял около 536 млн грн.

По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 3 млн грн.

По состоянию на 19 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, составляет около 274 млн грн.

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