Украинские банки получили 25 миллиардов гривень прибыли

Доходы банков за этот период выросли на 16,8%.

Работающие банки Украины в январе-апреле 2020 года получили 25,208 миллиарда гривень прибыли, что на 39% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 16,8% - до 90,004 миллиарда гривень, расходы - на 9,9%, до 64,796 миллиарда гривень.

Данные в разрезе банков пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины по итогам 2019 года получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год, прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль в прошлом году получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).

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