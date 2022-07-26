Это не дефолт, потому что условия отсрочки добровольные.

Советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил, почему отсрочка уплаты государственного долга не означает угрозы дефолта.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 25 июля, отвечая на вопрос, с чем связано решение об отсрочке уплаты государственного долга и существует ли при этом угроза дефолта.

"Это не дефолт, потому что условия отсрочки есть добровольные. Правительство Украины обращается к кредиторам с просьбой о помощи. И в то же время мы говорим, что если они не согласятся с условиями, мы выплатим свои обязательства", - пояснил Милованов.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что решение об отсрочке связано с тем, что во время войны экономика дает меньше поступлений, а расходы растут.

"Нам нужны деньги, потому что война - это дорого. Поэтому было отсрочено. Растут расходы на армию, на поддержку людей, даже на восстановление инфраструктуры, жилья. Этим были вызваны необходимые изменения и поэтому было отложено", - подчеркнул Милованов.

Он добавил относительно возможного негативного влияния отсрочки выплаты на восприятие рисков в Украине.

"Конечно это повлияет, но это не будет более негативно, чем война. Это просто еще раз подтверждает ситуацию в Украине такой, как она есть",-пояснил Милованов.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что технический дефолт наступил бы тогда, когда Украина не успела бы что-то заплатить.

"Это в России могут быть такие проблемы, потому что на них наложены санкции. Они пытаются такое использовать, словно это не настоящий дефолт, а технический. У нас технического дефолта не может быть, потому что у нас есть деньги. У нас даже в резервах Национального банка сейчас есть 22 млрд. дол. США", - акцентировал Милованов.

Он отметил , что резервы Нацбанка нужны именно для таких времен и ситуаций которые сейчас имеются в Украине.

"Хорошо, что у нас было 30 млрд. дол. США резервов на начало войны и эти резервы позволяют нам проходить этот период относительно нормально", - сказал Милованов.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинская экономика полностью не разрушена, потому что тыл продолжает работать.

"Сейчас до 30% рабочих мест потеряно, разрушено и потеряно 7% жилья. Однако, является ли ситуация настолько критической, чтобы говорить, что экономика полностью разрушилась? Конечно нет. Мы можем поехать в города и села, где нет фронта и увидеть, что в тылу экономика работает и это очень важно", - отметил Милованов.

Советник руководителя Офиса заметил, чтобы удержать экономику страны во время военного периода, нужно учитывать политику правительства и на то, что могут делать граждане. Ведь во время войны нужна работа, которая связана с армией и фронтом.

Он добавил, что для людей во время войны, самое главное не потерять работу, но если это вынужденно произошло, важно уметь перепрофилироваться, чтобы найти новую. В то же время для правительства, прежде всего, важна четкая приоритезация. "Чтобы каждая гривна которая тратится, была потрачена на наиболее важные вещи. Потому что количество этих гривен - оно будет ограничено", - отметил Милованов.

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).

21 июля в Минфине отметили, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и гарантами в ближайшие два года позволит направить сэкономленные 5 млрд дол. на насущные нужды - социальная защита и денежное обеспечение военнослужащих.

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