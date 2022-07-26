Советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил, почему отсрочка уплаты государственного долга не означает угрозы дефолта.
Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 25 июля, отвечая на вопрос, с чем связано решение об отсрочке уплаты государственного долга и существует ли при этом угроза дефолта.
"Это не дефолт, потому что условия отсрочки есть добровольные. Правительство Украины обращается к кредиторам с просьбой о помощи. И в то же время мы говорим, что если они не согласятся с условиями, мы выплатим свои обязательства", - пояснил Милованов.
Советник руководителя Офиса президента отметил, что решение об отсрочке связано с тем, что во время войны экономика дает меньше поступлений, а расходы растут.
"Нам нужны деньги, потому что война - это дорого. Поэтому было отсрочено. Растут расходы на армию, на поддержку людей, даже на восстановление инфраструктуры, жилья. Этим были вызваны необходимые изменения и поэтому было отложено", - подчеркнул Милованов.
Он добавил относительно возможного негативного влияния отсрочки выплаты на восприятие рисков в Украине.
"Конечно это повлияет, но это не будет более негативно, чем война. Это просто еще раз подтверждает ситуацию в Украине такой, как она есть",-пояснил Милованов.
Советник руководителя Офиса президента отметил, что технический дефолт наступил бы тогда, когда Украина не успела бы что-то заплатить.
"Это в России могут быть такие проблемы, потому что на них наложены санкции. Они пытаются такое использовать, словно это не настоящий дефолт, а технический. У нас технического дефолта не может быть, потому что у нас есть деньги. У нас даже в резервах Национального банка сейчас есть 22 млрд. дол. США", - акцентировал Милованов.
Он отметил , что резервы Нацбанка нужны именно для таких времен и ситуаций которые сейчас имеются в Украине.
"Хорошо, что у нас было 30 млрд. дол. США резервов на начало войны и эти резервы позволяют нам проходить этот период относительно нормально", - сказал Милованов.
Советник руководителя Офиса президента отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинская экономика полностью не разрушена, потому что тыл продолжает работать.
"Сейчас до 30% рабочих мест потеряно, разрушено и потеряно 7% жилья. Однако, является ли ситуация настолько критической, чтобы говорить, что экономика полностью разрушилась? Конечно нет. Мы можем поехать в города и села, где нет фронта и увидеть, что в тылу экономика работает и это очень важно", - отметил Милованов.
Советник руководителя Офиса заметил, чтобы удержать экономику страны во время военного периода, нужно учитывать политику правительства и на то, что могут делать граждане. Ведь во время войны нужна работа, которая связана с армией и фронтом.
Он добавил, что для людей во время войны, самое главное не потерять работу, но если это вынужденно произошло, важно уметь перепрофилироваться, чтобы найти новую. В то же время для правительства, прежде всего, важна четкая приоритезация. "Чтобы каждая гривна которая тратится, была потрачена на наиболее важные вещи. Потому что количество этих гривен - оно будет ограничено", - отметил Милованов.
Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).
21 июля в Минфине отметили, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и гарантами в ближайшие два года позволит направить сэкономленные 5 млрд дол. на насущные нужды - социальная защита и денежное обеспечение военнослужащих.