Все средства идут в фонд "Вернись живым".

Украинцы собрали 120 миллионов гривен через приложение "Дия" на поддержку армии в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"120 миллионов через "Дию" на армию собрали мы с вами, украинцы. Это невероятная поддержка для наших бойцов. Все донаты идут на фонд Вернись живым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 марта один из региональных офисов "Вернись живым" передал помощь для наших военных: 92 шлема, 107 планшетов для артиллеристов и операторов БПЛА, более 50 раций, полтора десятка единиц ночной оптики, более чем 20 квадрокоптеров, 12 компьютеров и ноутбуков, 4 саперные сумки и 29 комплектов термобелья.

"Каждый шлем, броник или ночная оптика может спасти жизнь нашим бойцам. Поэтому надо продолжать поддерживать нашу армию", - добавил Федоров.

Справка УНИАН. "Вернись живым" - это один из крупнейших фондов помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе, а после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года - военным и волонтерам на территории ведения активных боевых действий.

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