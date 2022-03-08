На счет Министерства социальной политики для гуманитарных целей в целом было перечислено более 129,2 млн грн.

По состоянию на 8 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в целом было перечислено почти 10,6 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности более 3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных свыше 9,7 млрд грн. Сейчас остаток средств на спецсчете составляет почти 0,9 млрд грн.

Что касается счета для гуманитарных нужд, то по состоянию на 8 марта на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 129,2 млн грн в эквиваленте. В общем почти 48 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Как сообщал УНИАН, денежные пособия, льготы и субсидии украинцы получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают.

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