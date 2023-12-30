К доходам по нерегулярным видам деятельности будет применяться ставка налога 6%.

Украинцев хотят заставить официально регистрировать и платить налоги из всех своих подработок, с которых они получают доходы за пределами основного вида деятельности, даже если это нерегулярная и эпизодическая работа.

Как говорится в статье УНИАН, такими видами подработки может быть репетиторство, перевод, уход за детьми или пожилыми людьми, приготовление выпечки на заказ и тому подобное.

"Есть законопроект, которым будет устанавливаться специальный режим налогообложения физических лиц без регистрации физического лица-предпринимателя. Это касается людей, которые осуществляют нерегулярные услуги – например, пекут дома пляцки, осуществляют репетиторство - и получают за это средства. В таком случае, согласно законопроекту, необходимо зарегистрировать соответствующий счет, и средства, которые будут поступать на этот счет, будут облагаться налогом под 6%. Остальное будет облагаться по ставке НДФЛ 18%", - рассказал УНИАН экономист Олег Пендзин.

Согласно данному законопроекту, если лицо получит от своей дополнительной деятельности годовой доход меньше 153 минимальных зарплат, оно будет платить с него 6% налогов. Если сумма дохода будет выше установленного лимита, то к сумме превышения будет применяться налоговая ставка 18%.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно введения специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности" был зарегистрирован в парламенте 20 октября 2023 года.

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Напомним, ранее в Государственной налоговой службе рассказали, что они активно мониторят популярные социальные сети и интернет-площадки в поисках бизнеса, который нарушает налоговое законодательство.

На днях директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил, что недавно принятая Национальная стратегия доходов предусматривает налогообложение банковских переводов с карты на карту по ставке 18%. Экономист Олег Пендзин прокомментировал УНИАН это заявление.

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