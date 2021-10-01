Текущий остаток превышает показатель на 1 октября прошлого года почти в 2 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2021 года составил 42,141 млрд грн, что на 15,4 млрд грн, или на 27%, меньше показателя месяцем ранее (57,493 млрд грн).

Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток почти в 2 раза больше показателя на 1 октября прошлого года (21,275 млрд грн).

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Единый казначейский счет:

Единый казначейский счет (ЕКС) - счет, открытый Государственному казначейству Украины в Нацбанке для учета средств и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ. Остатки на едином казначейском счете - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.

Стратегия развития Украины:

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

Автор: Екатерина Жирий