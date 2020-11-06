Премьер заверил, что правительство будет далее финансировать все социальные обязательства государства перед украинцами.

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) в отдельные периоды прошлых лет был меньше нынешнего.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего выступления на Часе правительства в парламенте.

Читайте такжеГосбюджет-2020 недополучил 1,6 миллиарда гривень – Шмыгаль (видео)

"Коротко остановлюсь на теме, которая вызвала манипуляции в медийном пространстве. Речь идет о средствах на Едином казначейском счете. По состоянию на начала ноября средства на ЕКС составили 15,1 млрд грн. Позвольте сообщить о следующем: в 2018 году было 7 месяцев, когда сумма на ЕКС на 1 число отчетного месяца была значительно меньше", - сказал премьер.

Шмыгаль привел пример 2018 года, когда 1 июля остаток средств на ЕКС составил 2 млрд грн. В 2019 году, по его словам, был период, когда в течение полугода сумма средств на ЕКС на начало отчетного месяца составляла меньше 15 млрд грн.

"Правительство финансирует и будет далее финансировать все социальные обязательства государства перед украинцами", - подчеркнул премьер.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2020 года составил 15,1 млрд грн, что на 28,8% меньше показателя месяцем ранее (21,3 млрд грн).

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль зявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

Шмыгаль также заявил, что госбюджет-2020 недополучил 1,6 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий