В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
В фонде подчеркнули, что в соответствии с законом пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины.
Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.
Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Пенсии во время войны:
В Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.
3 августа в Кабмине заявили о том, что до конца 2022 года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты. Первая индексация состоится с 1 октября, вторая - с декабря, в то же время это повышение не касается выплат ВПЛ.
15 августа 2022 года "Укрпочта" начала выплачивать пенсии в освобожденных селах Херсонщины.
17 августа стало известно о том, что внутренне перемещенные пенсионеры, временно находящиеся в горных районах, имеют право получить надбавку к пенсии.
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