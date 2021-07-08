В Украине уже в ближайшие недели может вырасти стоимость яиц, что связано с рекордным сокращением производства этой продукции.

Об этом сообщила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, пишут Українські новини со ссылкой на Depo.ua. По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое - до 40 гривен за десяток.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц ", - пояснила эксперт.

Согласно информации Литвин, такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае - почти на 25%. Она уточнила, что такого не было на протяжении последних лет двадцати. Сокращение одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц - почти вдвое за пять месяцев.

Ранее один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине агрохолдинг «Авангард» заявил, что вынужден полностью остановить производство на 13 птицефабриках из-за давления НАБУ на предприятие. Как сообщал акционер компании Олег Бахматюк, за прошлый год "Авангард" сократил на 50% объем производства: «Мы сейчас 170 млн яйца в месяц производим, а производили около 300 млн, а в мае - 350 млн! Из них 170 млн в мае мы отдали на экспорт, а в этом месяце отправим на экспорт может 20 млн».

Кроме существенного сокращения производства, на подорожание яиц напрямую влияет и рост цен на корма. "В июне 2021 цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - уточнила Литвин

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Автор: Иван Бойко