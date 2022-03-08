Правительство приняло механизм для своевременного начисления и выплаты людям денежных пособий, льгот и субсидий в условиях, когда органы социальной защиты не имеют возможности работать через активные боевые действия.

Денежные пособия, льготы и субсидии украинцы получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают.

Как сообщает Министерство социальной политики, об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Оккупанты надеются, что их попытки устроить гуманитарную блокаду парализуют власть, заставят опустить руки, сказать, что мы не имеем возможности работать и бросить людей. Возможно, они судят по себе. Но в Украине такого не будет. Для нашего правительства социальная защита каждого человека - это наш персональный фронт, и мы будем биться на нем за каждого! Поэтому не дождутся, мы будем находить новые и новые способы, как обеспечить поддержку людям", - заявила Лазебная.

Министр подчеркнула, что правительство приняло наработанный Минсоцполитики механизм для своевременного начисления и выплаты людям денежных пособий, льгот и субсидий в условиях, когда органы социальной защиты не имеют возможности работать в тех или иных населенных пунктах из-за активных боевых действий.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансовая система работает бесперебойно и эффективно, даже в условиях военного положения. Перевыполнение поступлений в госбюджет в феврале составляет 24 млрд грн.

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