В случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут повышены доходы дополнительно для 1,5 млн пенсионеров.

Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров 70+ в инициированную президентом программу адресных пособий для пожилых людей.

По этой программе сейчас получают доплату к пенсии граждане в возрасте от 80 лет и с октября будут получать пенсионеры от 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную.

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В случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут повышены доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам.

Лазебная отметила, что президентская программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет работы.

"В течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2 600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров. В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году.

В частности, в нем предлагается предусмотреть повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров; перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а также перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Госбюджет-2021 и пенсии:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май

С 1 июля доплату получили пенсионеры с инвалидностью, чей общий размер пенсии с учетом повышений, компенсаций и тому подобное, не достигает 2,2 тыс. грн. Сумма надбавки будет равняться сумме, которой не хватает до указанного размера.

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет было перенесено на 1 октября.

Автор: Екатерина Жирий