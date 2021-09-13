Средства пойдут на развитие образования и повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети.

Украина заключила с Международным банком реконструкции и развития два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба правительства, подписание соглашений состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.

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Первое соглашение касается займа в 200 млн долларов на проект "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов".

Второе – договор гарантии на 211 млн долларов на повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети, предусматривающий установление гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго".

Как отметил премьер, эти проекты являются критически важными для страны.

Во Всемирном банке отметили, что организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству.

Международный банк реконструкции и развития:

Международный банк реконструкции и развития является основным кредитным учреждением Всемирного банка. Он поддерживает проекты экономического развития и является одним из крупнейших кредиторов проектов развития в развивающихся странах со средним уровнем доходов на душу населения.

Автор: Дмитрий Шварц