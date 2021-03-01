На борьбу с коронавирусом было направлено почти 300 млн долл.

Украина реализовала в 2020 году 693,55 млн долл. кредитных средств, предоставленных Всемирным банком.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, об этом сказал заместитель министра Александр Кава во время встречи по очередному пересмотру кредитного портфеля с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи.

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"Сотрудничество Украины и Всемирного банка в 2020 году было крайне удачным, а выборка средств в рамках портфеля МБРР стала крупнейшей за всю историю сотрудничества по сравнению с прошлыми годами и составила 693,55 млн долл., включая выборку средств по прямым привлеченным кредитам, кредиту под государственную гарантию и поступления в общий фонд государственного бюджета", – цитирует Каву пресс-служба Минфина.

Замминистра напомнил, что в 2020 году от Всемирного банка на борьбу с коронавирусом в общий фонд государственного бюджета было направлено 296,85 млн долл. Он уточнил, что в настоящее время на стадии подготовки находится новый совместный проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Во время пересмотра портфеля проектов Всемирного банка в Украине был рассмотрен вопрос помощи Всемирного банка по проекту строительства нового участка железной дороги между станциями "Южнодонбасская" и "Курахово", что позволит обеспечить устойчивое и быстрое сообщение между Мариуполем и Краматорском.

Отмечается, что также обсуждалась возможность привлечения средств Всемирного банка для строительства новой железной дороги по маршруту Черновцы - Хотин - Каменец-Подольский. "Такой проект позволит сократить время поездки из нынешних 12 до 6 часов", - сказано в сообщении.

Что этому предшествует

Ранее Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита от Международного банка реконструкции и развития на сумму 350 млн долл. на восстановление украинской экономики.

Всемирный банк

Всемирный банк – это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. В настоящее время в структуру Всемирного банка входят две институции: Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.

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Автор: Богдан Слуцкий