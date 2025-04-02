В частности, проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в нескольких регионах.

Украина получит 432 млн долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между Министерством развития общин и территорий Украины и Всемирным банком.

"Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - отметил Шмыгаль.

По его словам, реализацией проекта будет заниматься Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Глава правительства напомнил, что проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце прошлого месяца.

"Часть финансирования включает 212 млн долларов от МБРР (Международный банк реконструкции и развития, - УНИАН) при поддержке Правительства Японии и 10 млн долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины", - добавил премьер-министр.

Международная поддержка Украины - главные новости

1 апреля Европейская комиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро транша в рамках Ukraine Facility. Общая финансовая помощь в рамках программы Ukraine Facility достигла 19,6 млрд евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что общая потребность в международной поддержке в этом году составляет 39,3 млрд долларов, и Украина имеет подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта.

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