Эти средства будут использованы для оплаты труда в бюджетном секторе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина получила 1,5 млрд долларов США от Всемирного банка и Великобритании.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Я благодарен правительству Британии, руководству Всемирного банка, правительству Канады за новые шаги в финансовой поддержке Украины. Накануне наша страна получила 1,5 миллиарда долларов США: миллиард - это Всемирный банк, еще 500 миллионов - это Британия. Прямая бюджетная поддержка. Используем для оплаты труда в бюджетном секторе", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Канада стала первым государством, которое направило средства на административный счет Украины в Международном Валютном Фонде.

"Это миллиард канадских долларов", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 7 мая принял решение о создании делегации Украины для участия в переговорах с представителями Всемирного банка о заключении соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" в размере 1,5 млрд долларов.

8 июня Всемирный банк сообщил, что предоставит Украине дополнительные 1,49 млрд долларов на зарплату государственным и социальным работникам.