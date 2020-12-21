Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получить очередной транш в рамках программы stand-by от Международного валютного фонда в начале 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

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Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет исполняется. Он рассказал, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Хронология событий

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

17 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале-марте 2021 года.

21 декабря 2020 года начались переговоры Киева с МВФ.

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Автор: Константин Гончаров