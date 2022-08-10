Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов 20 июля объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года.

Зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта страны, отсрочили выплаты по внешнему долгу на $20 млрд.

Об этом сообщает издание Reuters.

"Иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 млрд долларов. В течение действия отсрочки процентный доход по облигациям продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций. Кроме того, на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по ставкам, которые предусмотрены в условиях выпуска соответствующих облигаций (дополнительный процентный доход)", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что инвесторы во внешний долг Украины согласились на отсрочку платежей до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год.

"Спасибо за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции", - прокомментировал он.

Как отметил глава правительства, Украина сэкономит на выплатах почти $6 млрд. Эти средства помогут стране сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость экономики и увеличить мощь армии.

"Владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора" так же согласились на предложение об отсрочке. Это позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и эффективнее восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру", - отметил Шмигаль.

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).

21 июля в Минфине отметили, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантами в ближайшие два года позволит направить сэкономленные $5 млрд на неотложные нужды - социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих.

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