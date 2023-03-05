Компенсации будут выплачиваться за счет активов подсанкционных россиян, а также суверенных активов РФ.

Украина предлагает создать международный компенсационный механизм возмещения причиненных Россией убытков, который будет базироваться на международном договоре.

Компенсации будут выплачиваться за счет активов подсанкционных россиян, а также за счет суверенных активов РФ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции United for Justice во Львове.

Он также изложил две основные задачи, стоящие на пути достижения правосудия и справедливости:

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создание международного трибунала, который привлечет к ответственности военное и политическое руководство;

создание механизма конфискации российских активов, которые можно будет направить на восстановление Украины.

"С первых дней войны мы начали документировать все преступления, разрушения и убытки. Имеем достоверный, прозрачный и качественный инструмент для того, чтобы оценить, сколько Украина будет нуждаться в средствах для восстановления. Уже сейчас понимаем, что эта сумма превысит 700 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что концепция рабочей группы заключается в создании комплексной системы компенсации за убытки, которые причинила Россия.

"Речь идет о возмещении убытков физическим и юридическим лицам, а также непосредственно государству Украина. Предполагается, что специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре, который Украина разрабатывает вместе со странами-партнерами", - заявил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль озвучил четыре элемента международного компенсационного механизма:

международный реестр убытков;

компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении убытков, причиненных агрессией РФ на территории Украины;

компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;

механизм выполнения принятых компенсационной комиссией решений.

"Собственным примером демонстрируем важность этого вопроса. Мы уже конфисковали 17 млрд грн у российских банков. Это средства, которые уже есть в бюджете. Они будут направлены на восстановление", - заявил Шмыгаль.

Взыскание репараций с России - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра убытков, нанесенных Украине в результате развязанной Россией войны, и выплат репараций. В Министерстве юстиции объяснили, что это решение ГА ООН позволит странам, у которых находятся арестованные активы страны-агрессора, запустить международный компенсационный механизм.

При этом в Минюсте отметили, что говорить о сумме российских активов, которые Украина может получить как репарации, сейчас невозможно, поскольку агрессия РФ продолжается. Речь идет о нескольких сотнях миллиардов долларов США. Впрочем, в сентябре министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России.

В 2023 году Министерство юстиции Украины должно финализировать международный договор о репарациях и создать реестр убытков, нанесенных полномасштабным вторжением России в Украину. Документ будет содержать критерии заявителей на компенсацию и определять механизм выплат репараций. Ожидается, что к этому договору присоединятся страны-участницы G7, поскольку именно в этих государствах заморожено больше всего российских активов.

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