Международный договор является ключевым документом, который стандартизирует процесс выплат репараций.

В 2023 году Министерство юстиции Украины должно финализировать международный договор о репарациях и создать реестр убытков, причиненных полномасштабным вторжением России в Украину.

В интервью Forbes Украина заместитель министра юстиции Ирина Мудрая отметила, что международный договор является ключевым документом, который стандартизирует процесс выплат репараций.

По ее словам, документ будет содержать критерии заявителей на компенсацию и определять механизм выплат репараций. Ожидается, что к этому договору присоединятся страны-участницы G7, поскольку именно в этих государствах заморожено больше всего российских активов.

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После принятия договора его должны ратифицировать все подписанты. Мудрая подчеркнула, что для этого понадобится вносить изменения в национальное законодательство каждой конкретной страны. Такие действия уже выполнила Канада. Кроме того, отдельную директиву готовят в ЕС.

По словам заместителя главы Минюста, реестр убытков будет содержать информацию о нанесенных российской агрессией убытках: ущербе украинским гражданам, бизнесу, инфраструктуре страны, экологии, муниципалитетам и государству в целом.

В то же время собирать данные уже начали на базе портала "Дія". Сейчас Минюст ведет переговоры с Минцифрой для того, чтобы эти данные можно было передать в международный реестр после его создания.

Репарации Украины: что известно

14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра убытков, причиненных Украине в результате войны, развязанной Российской Фереацией, и выплатах репараций. Резолюцию поддержали 94 страны. Еще 73 государства воздержались, а 13 – проголосовали против.

В Минюсте объяснили, что на девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину резолюция ООН по репарациям сможет запустить международный компенсационный механизм.

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