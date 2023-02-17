Сегодня правительство Нидерландов официально одобрило соответствующее решение, заявили в Минюсте Украины.

Правительство Нидерландов в пятницу, 17 февраля, одобрило решение о создании в Гааге компенсационной международной организации за агрессию РФ против Украины – Международного Реестра убытков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, поприветствовав соответствующее решение со стороны Амстердама.

"Реестр должен стать первым компонентом всеобъемлющего механизма репараций, который призван обеспечить выплату государством-агрессором Украине полных репараций за причиненный ущерб, в соответствии с международным правом", - пояснили в министерстве.

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Там констатировали, что убытки, которые нанесли оккупанты за время полномасштабных боевых действий в Украине - огромные. Поэтому очень важно создать соответствующие механизмы компенсации, чтобы заставить РФ заплатить за все, что она сделала. Важно провести тщательную оценку убытков, а также задокументировать эти данные для дальнейшего расследования, говорят в Минюсте.

Также в ведомстве отметили, что вполне уместно создать Международный реестр убытков именно на территории Гааги, ведь этот город по праву считается "столицей международного правосудия".

"Мы благодарим Нидерланды за принципиальную позицию и лидерство на треке ответственности России за агрессию против Украины и призываем всех наших партнеров приобщаться к работе по созданию компенсационного механизма", - заявил министр Денис Малюська.

Также это событие прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

"Это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление", - написал он.

Сколько денег нужно для восстановления Украины из-за агрессии РФ

В июле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в швейцарском городе Лугано представил план восстановления Украины, который предусматривает три ключевых этапа: восстановление критических объектов, восстановление базовых объектов, а также долгосрочная трансформация Украины.

На фоне полномасштабной агрессии РФ Кабмин создал специальный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по состоянию на 10 января 2023 года Кабмин направил туда 17 млрд долларов конфискованных средств российских банков. Однако этого недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки, которые нанесла армия РФ.

Он заявил, что для в рамках первого этапа восстановления Украине нужно как минимум 110 млрд гривен. При этом общая сумма нанесенного ущерба жилой инфраструктуре Украины достигает более 700 млрд долларов.

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