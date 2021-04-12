Получение этих средств, по словам Шевченко, будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению показателя по достаточности международных резервов.

Украина может получить от Международного валютного фонда 2,7 млрд долл. для пополнения международных резервов в рамках инициативы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о распределении 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook по результатам встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Мы обменялись мнениями по инициативе директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о дополнительной аллокации SDR на сумму около 650 млрд долл., которая направлена на обеспечение дополнительной ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ. Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долл., что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению, по нашей предварительной оценке, показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%", - написал Шевченко.

Также, по его словам, в рамках диалога о продолжении сотрудничества с МВФ участники встречи обсудили много вопросов, в том числе ту часть программы, которая находится в пределах ответственности Национального банка.

"Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь", - отметил Шевченко.

Кроме того, глава НБУ обсуждал инициативу МВФ по облегчению долговой нагрузки Судана, в частности, по уплате его долга перед МВФ другими государствами-членами. Такая операция откроет Судану доступ к программам финансирования МВФ, а, следовательно, - к ресурсам на осуществление необходимых экономических реформ.

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"Господин Каммер выразил надежду, что Украина также присоединится к этой инициативе. Решение не потребует уплаты реальных денег от Украины, резервы под это Фонд уже сделал, но такой вопрос потребует соответствующего решения правительства Украины. Несколько лет назад Украина уже принимала участие в подобной операции в отношении Сомали", - сообщил Шевченко.

Помощь МВФ для восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Екатерина Жирий