Наблюдатели считают, что убытки ФРС, которые начались год назад, могут удвоиться.

Убытки Федеральной резервной системы США (ФРС) превысили отметку в 100 млрд долларов, а к 2025 году могут вырасти в два раза.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные регулятора, ФРС продолжает выплачивать больше процентных расходов, чем получает от процентов по облигациям, которыми владеет, и от услуг, которые предоставляет финансовому сектору.

Как говорится в материале, некоторые наблюдатели считают, что убытки ФРС, которые начались год назад, могут в итоге удвоиться. По словам бывшего сотрудника ФРС Уильяма Инглиша, "пиковые" потери могут составить около 200 млрд долл к 2025 году.

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"ФРС фиксирует свои убытки в так называемых отложенных активах - бухгалтерском показателе, который показывает, что в конечном итоге придется покрыть в будущем, прежде чем она сможет вернуться к своей обычной практике возврата прибылей в Казначейство", - говорится в сообщении.

Убыточность ФРС не стала неожиданностью, учитывая ее агрессивную кампанию по повышению процентных ставок, благодаря которой базовая процентная ставка поднялась с почти нулевого уровня в марте 2022 года до 5,25%-5,50%.

Экономика США

В июне 2022 года ФРС США повысила ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Это было крупнейшее одномоментное повышение процентных ставок с 1994 года.

В июле 2022 JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии. Ухудшение прогноза экономисты связывали с ослаблением потребительского спроса.

2 октября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда до конца войны.

В марте 2023 года исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон заявил о том, что война в Украине стала главной проблемой для экономики США. Он также отметил, что США все еще надеются на относительно мягкую рецессию.

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