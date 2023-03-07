США все еще надеются на относительно мягкую рецессию.

Российское вторжение в Украину стало одной из основных проблем для экономики США.

Такое заявление сделал исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон, отметив при этом, что еще одной проблемой для США стали отношения с Китаем, сообщает Bloomberg.

"Больше всего меня беспокоит Украина. Нефть, газ, лидерство в мире и наши отношения с Китаем - это гораздо серьезнее, чем экономические колебания, с которыми нам всем приходится иметь дело каждый день", - отметил исполнительный директор JPMorgan.

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Он также отметил, что США все еще надеются на относительно мягкую рецессию.

"У нас все еще может быть "мягкая посадка". Возможна мягкая рецессия, возможна более жесткая рецессия. Я думаю, что есть хорошие шансы, что инфляция снизится, но недостаточно до четвертого квартала", - отметил Димон.

Война в Украине и экономика США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии.

В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

2 октября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда до конца войны.

По состоянию на 11 октября S&P прогнозировал, что крупнейшая экономика мира начнет замедляться и падать. Аналитики ожидали, что экономика США войдет в рецессию в последнем квартале года. Исследовательская группа понизила прогноз реального валового внутреннего продукта на 2023 год до минус 0,5% по сравнению с ростом на 0,9% ранее.

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