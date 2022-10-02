Американцы подталкивают ЕС к выделению соразмерных сумм.

США готовы до конца войны ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда для дофинансирования бюджета.

Вашингтон также подталкивает Евросоюз к выделению соразмерных сумм, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, сведущих с ходом переговоров.

Отмечается, что впервые об этом заявил первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, но тогда речь шла о финансировании в течение четырех-пяти месяцев.

Видео дня

Однако уже в сентябре Минфин подал в Верховную Раду проект бюджета с триллионным дефицитом. Министр Сергей Марченко пояснил, что Кабмин рассчитывает на $38 миллиардов от партнеров.

Лидеры ЕС на этой неделе планируют обсудить финансовые потребности Украины, заложенные в проект государственного бюджета.

Американская сторона уже заявила дипломатам, которые готовят этот саммит, что от Европы ожидается такой же уровень финансирования, который готовы обеспечить США.

По словам источников Bloomberg, союзники обсуждают создание более регулярного механизма помощи, который поможет удержать экономику Украины на плаву без кассовых разрывов.

Последствия войны

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

17 мая один из богатейших бизнесменов мира Илон Маск заявил о том, что в экономике США уже началась рецессия.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

29 июля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ВВП России сократится в этом году на 10%.

Как ранее сообщал УНИАН, полномасштабная война РФ против Украины обойдется мировой экономике в $2,8 триллиона к концу следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: