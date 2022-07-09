Отказ от фиксированной части курса может скорректировать рыночный курс, считают на Банковой.

В Украине уже появились условия для возвращения к рыночному курсу гривни к доллару, поэтому держать два курса валют больше нецелесообразно.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью РБК-Украина.

"Мне кажется, что пришло уже время отмены фиксированного курса - надо переходить к рыночному курсу, который уже существует. Какой смысл держать два курса сразу?", - сказал Устенко.

Он отметил, что сейчас страна находится в условиях, когда Национальный банк вроде фиксирует курс на отметке 29,25, но паралельно есть курс на реальном рынке, который колеблется в районе 33-36 гривень за доллар.

Устенко считает, что отказ от фиксированной части этого курса может скорректировать рыночный курс в сторону небольшого снижения, что также уменьшить спред, который сейчас есть.

"Уже пора переходить к нормальному рыночному курсу. Тем более, что надо поддержать наших экспортеров, и Министерство финансов, которое собирает налоги, в том числе и от импорта. Национальный банк уже сделал возможное и невозможное - финансовая система выстояла в первые дни, недели и месяцы войны. Сейчас можно в этом направлении делать послабления", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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