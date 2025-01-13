Некоторые категории граждан смогут получить выплату через "Укрпочту".

Кабинет Министров выделил дополнительные 5 миллиардов гривень из резервного фонда государственного бюджета для выплаты тысячи гривен украинцам в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня правительство направило из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы "Зимняя еПоддержка". Таким образом все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги", - написал он.

Шмыгаль отметил, что также был усовершенствован механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривень через "Укрпочту".

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Кроме этого, правительство урегулировало алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу "Зимняя еПоддержка". Это, по словам премьера, будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев.

"Тысяча Зеленского": последние новости

С 1 декабря все граждане Украины, которые находятся на ее территории, могут получить единовременную выплату в тысячу гривень в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Средства можно потратить на ограниченный перечень товаров и услуг (лекарства, коммунальные платежи, пополнение мобильного счета, донаты на ВСУ, спорт, кино и т.д.).

Подать заявку на получение тысячи гривень "зимней еПоддержки" (так называемая "тысяча Зеленского") можно до конца февраля, а потратить средства - до конца 2025 года.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что по состоянию на 24 декабря украинцы 75 тысяч раз купили книги за "Зимнюю еПоддержку". Федоров привел данные статистики, какие книги покупают чаще всего. Это - "Той горой есть вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование" Брианны Уэст, "Покинь, если любишь" Коллин Гувер и "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка.

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