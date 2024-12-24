Почти 600 тыс. украинцев получат дополнительно по 6,5 тыс. грн по программе "Теплая зима".

Уже 10,3 млн украинцев подали заявки на единовременную помощь в размере тысяча гривен по программе "Зимняя еПоддержка".

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, более 5 млн граждан уже получили эту помощь от государства.

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"В этом месяце также начались выплаты по программе "Теплая зима". Государство направило на ее реализацию 3,8 млрд грн. Таким образом почти 600 тыс. украинцев получат дополнительно по 6,5 тыс. грн. Это дети из семей переселенцев, семьи, где есть люди с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей", - сказал премьер.

Шмыгаль также рассказал о большом спросе на новую программу "еКнига", которая предусматривает получение от государства по 908 грн на покупку украинских книг

"Зарегистрировалось более 30 тыс. 18-летних украинцев. Более 15 сетей книжных магазинов являются партнерами программы. Это будет способствовать книгоиздательству и распространению культуры чтения среди молодежи", - отметил глава правительства.

Программа зимней поддержки украинцев

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 декабря украинцы могут получить по 1000 грн от государства в рамках программы "Зимней еПоддержки", средства от которой можно потратить на определенные цели: коммуналку, лекарства, спортивные услуги, донаты на ВСУ и тому подобное.

Заявку на получение помощи можно оформить до конца зимы. Выплата должна состояться в течение 10 рабочих дней.

По состоянию на 14 декабря, почти 860 миллионов гривен люди потратили на оплату коммунальных услуг, 239 млн грн - на интернет и телекоммуникационные услуги. Почти 55 миллионов украинцы перечислили на благотворительность, в частности на нужды ВСУ.

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