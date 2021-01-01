Особенно отмечается динамика декабря, которую торговый представитель Украины связывает с ростом мировых цен на металл и руду.

Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвое, с $10,22 млрд до $4,9 млрд.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

"В долларах экспорт за целый год составил 49,32 млрд долларов, на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является совсем неплохим. Особенно же позитивным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое. Из 10,22 млрд. дол. минуса 2019-го осталось 4,9 млрд", - говорится в сообщении.

По словам Качки, особенно отмечается динамика декабря, которую он связывает с ростом мировых цен на металл и руду.

"Стоит обратить внимание на динамику декабря. 4,88 млрд. дол. экспорта. Снова рост по сравнению с предыдущим месяцем на 150 млн долларов. И на 760 миллионов больше, чем в декабре прошлого года. Секрет декабрьских цифр довольно прост - по всему миру бешеными темпами растут цены на металл и на руду. Экспорт (черных металлов, - ред.) в декабре составил 715 млн. дол. (В ноябре это было 572 млн и в декабре 2019 - 522 млн)", - отметил торгпред Украины.

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Качка также добавил, что экспорт руды из Украины в 2020 году составил $4,42 млрд, что на 23% больше, чем в 2019 году.

При этом показатели черной металлургии ($7,7 млрд) и изделий из нее ($0,88 млрд) сократились на 12% и 15% соответственно по сравнению с 2019 годом.

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Автор: УНИАН