Один и тот же тест в разных лабораториях стоит по-разному.

В Украине тесты на коронавирус могут показывать недостоверные результаты, при том, что цена на тесты достаточно высокая.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеУкраина планирует получить от Всемирного банка многомиллионный кредит на борьбу с пандемией

Как говорится в сюжете, один и тот же тест в разных лабораториях стоит по-разному.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк считает, что украинцы несут деньги в лаборатории в состоянии паники.

«Лаборатории набирают обученный персонал, закупают самые дешевые расходные материалы для проведения тестов», - отметил Сердюк.

Один РLR тест в Украине стоит до 2,5 тысяч гривень, все тесты, которые проводились в Украине обошлись в 2,5 миллиарда гривень.

По словам Сердюка, грань рентабельности теста – это 700 гривень, в то время как для украинцев цена теста гораздо выше.

Однако, как говорится в сюжете, даже при высокой цене, украинцы зачастую получают недостоверный анализ. В случае плохого самочувствия украинцы вынуждены сдавать тесты по несколько раз, не имея при этом никаких гарантий того, что результаты тестов будут правдивыми.

По словам экспертов достоверность результатов тестирования зависит от оборудования и реагентов - чем более чувствительный к вирусу реагент, тем более точным будет результат.

Однако, в столичных клиниках уверяют, что используют европейские реагенты, но при этом подтверждающие документы никто не предоставляет.

Информацию о том, на каком оборудовании проводится анализ и откуда завезены реагенты, сотрудники лабораторий называют «конфиденциальной информацией».

Как говорится в сюжете, сейчас в Украину хлынул поток дешевых тестов из России и Китая, которые продают по 60 гривень. Эти тесты показывают ошибочно негативный результат.

По словам экспертов, такие дешевые тесты можно встретить и в дорогих частных лабораториях. В последнее время частные лаборатории все чаще закупают европейские тесты. Однако их стоимость не может превышать 350 гривень за штуку.

По словам Сердюка, тесты на коронавирус – это маркетинговый ход, так как стоимость теста завышена в разы.

Коронавирус в Украине: что известно

Вакцина от коронавируса: СМИ рассказали, когда первая партия появится в Украине.

Кондратюк рассказала о ситуации с коронавирусом в парламенте.

Степанов рассказал, когда назовут дату первых поставок в Украину вакцин от COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в Украине остается на высоком уровне: статистика Минздрава за последние сутки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН