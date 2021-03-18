Снижение стоимости услуг за проведение карточных платежей для бизнеса (эквайринг и интерчейндж) является целесообразным в нынешних условиях, ведь ставки в Украине высоки по сравнению со странами Европы.

Об этом в комментарии «Украинским новостям" заявил в член Совета Национального Банка Василий Горбаль.

«Подобная дискуссия это не какое-то украинское ноу-хау, есть международный опыт, с которым следует сравнивать. Это можно принимать либо через соответствующий законопроект, либо проводить переговоры профессиональных ассоциаций – ритейлеров. Садиться вместе с платежными системами (Visa и Mastercard – ред.) и искать диалог. Потому что у нас действительно высокие ставки интерчейнджа по сравнению с другими рынками», – отметил Горбаль.

Он убежден, что регуляция тарифов эквайринга и интерчейнджа является общемировой практикой.

«Если посмотреть на процессы, происходящие в других странах мира, то все совпадает. В 2011 году принимались поправки в законодательство в Соединенных Штатах, которыми регулируется максимальная ставка интерчейнджа как для карт дебетовых, так и кредитных. Соответствующее решение Еврокомиссии было в 2015-м году в отношении стран Евросоюза», - подытожил эксперт.

Напомним, ассоциации рестораторов и ритейлеров, а также экономические эксперты обратились к законодателям с призывом уменьшить стоимость услуг эквайринга и интерчейнджа до 0,7-1,0%, тогда как сейчас комиссия может достигать 3%.

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Автор: Григорий Бондарь