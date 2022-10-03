"Таможенный безвиз" Украины с ЕС способствует увеличению экспорта через западные границы нашего государства, отметил инвестиционный банкир.

"Таможенный безвиз" с Евросоюзом, который заработал в Украине с 1 октября, может спровоцировать незначительный рост цен на некоторые группы товаров.

Об этом сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире информационного телемарафона.

"Теоретически очень минимальный эффект на цены по определенным группам товаров будет, это приведет к росту цен... Но это точно не будет основным фактором влияния", - сказал он.

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По словам Фурсы, "таможенный безвиз" способствует увеличению экспорта через наши западные границы, что особенно важно, когда порты работают не на полную мощность.

"И это присоединяется к другой истории, что все квоты и все ограничения сняты, которые ранее были предусмотрены соглашениями о свободной торговле и об ассоциации. То есть сейчас для украинского бизнеса гораздо меньше препятствий", - отметил эксперт.

Также Фурса прокомментировал предстоящее подписание "промышленного безвиза" с ЕС. По его словам, "промышленный безвиз" важен тем, чтобы украинские производители не сталкивались с ограничениями доступа к европейскому рынку, который является самым платежеспособным в мире.

"Это большая честь и огромные возможности для украинского бизнеса", - подчеркнул эксперт.

"Таможенный безвиз" с ЕС - важные новости

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о реализации "Таможенного безвиза" с Европейским Союзом.

Ранее, 7 июля, Еврокомиссия приняла решение о приглашении Украины к Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что означает присоединение государства к "таможенного безвизу".

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна была внедрить NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

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