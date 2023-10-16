Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 16 октября, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,00 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 16 октября, ослабел на 2 копейки – до 38,17 грн за доллар в среднем по банкам. Евро дешевеет. Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

На сегодня, 16 октября, официальный курс гривни к доллару установлен Национальным банком на уровне 36,37 грн/долл. Официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 38,28 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что после введения режима "управляемой гибкости" на валютном рынке не произошло глобальных курсовых изменений, и на этой неделе значительных колебаний не ожидается. Поэтому курсовой коридор на наличном рынке в течение 16-22 октября будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.

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