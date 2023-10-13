НБУ установил официальный курс гривни на 16 октября / фото УНИАН

Национальный банк Украины на понедельник, 16 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,37 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,28 грн/евро. Таким образом, гривня укрепилась на 36 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины 13 октября к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,36/36,38 грн/долл., а к евро - 38,31/38,32 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 13 октября, укрепился на 5 копеек - до 38,15 грн за доллар. По данным банков, по евро курс гривни сегодня укрепился также на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, после введения режима "управляемой гибкости" на валютном рынке не произошло глобальных курсовых изменений, и на следующей неделе значительных колебаний не ожидается. Поэтому курсовой коридор на наличном рынке в течение 16-22 октября будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.

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