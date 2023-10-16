Средний курс гривни к евро составляет 40,60 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 16 октября, ослаб на 2 копейки – до 38,17 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 40,60 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 16 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,37 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 38,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 36 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев сделал прогноз на ближайшие дни. Он отметил, что после массированных распродаж Национальным банком доллара в первые дни "гибкого курсообразования" на прошлой неделе отложенный ранее спрос на валюту уже был практически закрыт.

По словам эксперта, снижение спроса позволило НБУ значительно снизить объемы потраченных валютных резервов на покрытие дефицита предложения на рынке. Также частично оживились с продажами валютной выручки и экспортеры, так как ожидаемого ими скачка курса не произошло, а "живая" гривня им нужна для обеспечения своей хозяйственной деятельности.

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