Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова подтвердила, что проиграла суд народному депутату Александру Дубинскому.

Об этом она рассказала в интервью «Новому времени».

На уточняющий вопрос журналиста она признала: "Буквально на днях мы получили негативное решение по нашему иску. Суть иска была в том, что господин Дубинский обвинял руководство Национального банка в сговоре с собственниками банка "Радикал". И суть иска была в том, что мы в общем-то против этого сговора, естественно, там никакого сговора не было. Мы получили пока только резолютивную часть, нет еще полного решения суда об этом".

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Напомним, что Нацбанк требовал опровержения информации о том, что глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова организовали "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.

И все это было организовано для того, чтобы выплатить компенсации акционерам из госбюджета. В своем расследовании Александр Дубинский привел пример выведения с рынка "Радикал Банка" в 2015 году и выплату компенсации в размере 128 млн грн бизнесмену Сергею Курченко.

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Автор: УНИАН