В Украине проверят получателей субсидий: кого заставят вернуть деньги

В случае, если человек не имел право на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть.

В Минсоцполитики сообщили, кого в Украине могут лишить субсидий, а кому придется вернуть выплаты.

Читайте такжеСубсидия для безработных: министр рассказал, как получить помощь

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на заявление советника министра социальной политики Николая Шамбора.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал все документы или скрыл свои некоторые доходы или имущество для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврат тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал чиновник.

Кому придется вернуть деньги

Он отметил, что в случае, если человек не имел право на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть.

Впрочем, здесь есть исключения, говорит представитель Минсоцполитики: "Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах. Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что не он ошибся. Если же человек неправильно подал документы, то уже дело другое. Если человек подает декларацию и забыла о доходах - это уже не совсем правомерное действие".

Кого проверят этого года

По словам Шамбора, пока ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию о всех доходах человека.

"В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить широкую проверку тех, кто получает субсидии", - сообщил советник министра соцполитики.

Что этому предшествовало

В летний период часть потребителей не получила выплаты по монетизированной субсидии, но об ее отмене речь не идет. Большинству потребителей субсидию переоформили автоматически и она действует.

Удостовериться в том, что льготу не "сняли", можно онлайн. Для этого надо зайти на соответствующий сайт (subsidii.ioc.gov.ua) и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН