Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,70 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 39,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро подорожал на 50 копеек - до 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,70 грн за долл., евро - 40,51 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация на валютном рынке

После тоого, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину НБУ принял решение об отмене ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ограничение было отменено с 21 мая 2022 года. До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозировал, что в первых числах марта несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн.

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в марте может подешеветь примерно на 10-20 копеек.

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