Эксперт убежден, что оснований для скачков курса валют в Украине на сегодняшний день нет.

Конец февраля и начало марта ознаменуются сохранением "курсового равновесия" в Украине. По прогнозам, наличный курс доллара продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

Об этом заявил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, пишет "Обозреватель". По его словам, стабильность на валютном рынке "будет продолжаться и дальше", стоимость доллара не будет кардинально меняться.

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривни, ни для ее падения", - отметил Марченко.

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Банкир отметил, что незначительное укрепление гривни к доллару в феврале (в пределах 0,5%) стало возможным благодаря нескольким факторам, среди которых - умеренные темпы инфляции и сбалансированный бюджет.

Последнему, отмечает Марченко, помогла международная финансовая помощь. За январь-февраль текущего года Украина получила 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и 1 млрд долларов грантовой помощи от США.

"Однако у такой тенденции также есть экономически оговоренные границы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя - на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривни", - объяснил эксперт.

Марченко убежден, что оснований для скачков курса валют в Украине на сегодняшний день нет.

"С 27 февраля по 5 марта, несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн", - прогнозирует банкир.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий заявлял, что пока не наблюдаются факторы, которые могли бы значительно повлиять на котировки до конца зимы.

А по мнению экономиста Даниила Монина, курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-то сильные колебания. По его словам, курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования.

Напомним, 25 февраля курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 39,80 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 39,30 грн за долл.

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